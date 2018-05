Hüfingen Motorradfahrer bei Unfall auf K 5741 schwer verletzt

Der 61-jähriger Biker war gegen 12.40 Uhr mit seiner Maschine von Behla in Richtung Hausen vor Wald unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Passat auf der entgegenkommenden Fahrbahn in Richtung Behla. In einer Kurve kam es zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen, in deren Verlauf der Motorradfahrer stürzte und dabei schwer verletzt wurde.

Der Biker musste nach einer Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Vermutlich hielten sich beide Beteiligten in der Kurve nicht an das Rechtsfahrgebot.