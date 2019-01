Hüfingen Mit Lizza einen Volltreffer gelandet

Hüfingen. Es muss nicht immer ein Stück Fleisch sein. Von Vorteil ist dagegen eine schnelle und einfache Zubereitung. Ausgerechnet zwei Männer haben diese Zeichen der Zeit im richtigen Moment erkannt. Sie haben ihren guten Job bei der Bank aufgegeben, um sich mit gesunder Ernährung zu befassen. Oft genug wird dieses Themenfeld den Frauen überlassen. Doch Matthias Kramer aus Hüfingen hat nach seiner Banker-Karriere in Frankfurt mit seinem Freund und Kollegen Marc Schlegel ein Jungunternehmen in Sachen Ernährung gegründet, das seit mehr als drei Jahren ungebremst auf der Erfolgsspur nach oben unterwegs ist.

Der Hobby-Koch mit Hüfinger Wurzeln hat mit seinem Freund im Jahr 2015 einen Pizzateig kreiert, der im Gegensatz zum herkömmlichen Weizen-Mehlteig aus hochwertigen Rohstoffen wie Goldleinsamen, Chia-, Kokos- und Flohsamenschalenpulver hergestellt wird. Sie nannten ihr Produkt Lizza – resultierend aus dem Rohstoff Leinsamen. Der Lizza-Teig ist protein- und ballaststoffreich, dazu 100 Prozent bio und vegan, glutenfrei und ohne Zusatzstoffe. Zuerst wurde der eigenhändig hergestellte Rohling sozusagen an Freunden ausprobiert. Nachdem alle den Daumen hochgehalten hatten, ging man vorsichtig in die Produktion und Vermarktung. Die komplette Entwicklung kann man im Internet verfolgen, viele Medien sind auf die beiden cleveren Jungunternehmer aufmerksam geworden. Unsere Zeitung berichtete bereits 2016 über diese Erfolgsgeschichte der beiden Jungunternehmer.

Was quasi in der heimischen Küche ganz einfach und klein begann, hat sich heute zu einem Unternehmen mit 35 Angestellten ausgeweitet. Erst vor kurzem ist man von der alten, angemieteten Backstube in eine 2500 Quadratmeter große Industriehalle in der Nähe von Frankfurt umgezogen. Hier brummt die Produktion, die man zwischenzeitlich auch auf andere Produkte ausgeweitet hat. Denn die Weiterentwicklung und das Ausprobieren neuer Rezepturen machen den Erfolg aus. So wurde auch beim ­Lizza-Teig das Rezept verbessert und noch schmackhafter gemacht.