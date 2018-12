Hüfingen Mit Fasnet und Kirche eng verbunden

Nach einer Malerausbildung mit Diplomabschluss in Lahr hat er sich dem Restaurieren zugewendet. Schon als 25-Jähriger machte er sich 1960 in Hüfingen selbstständig und gründete seine Restaurations- und Kunstwerkstätte.

Sein erster Auftrag war die Gestaltung der Seitenaltäre in seiner Heimatkirche St. Verena. Danach war er als Restaurator ein gefragter Mann und erhielt massenhaft Anfragen und Aufträge. Seine künstlerischen und fachmännischen Arbeiten kann man in Hüfingen auch in der Loretto- und Leonhardkapelle bewundern. Auf insgesamt 30 Kirchtürmen in der Region, unter anderm auch dem Hüfinger, hat er in mühsamer Handarbeit die Kreuze und Kugeln vergoldet. Sigwart nahm seine Arbeit sehr ernst und verfolgte mit akribischer Genauigkeit und Liebe zum Detail seine Arbeiten.

Seine Leidenschaft galt von jeher auch der Bemalung des Hüfinger Hansels. 1956 malte der waschechte Hüfinger seinen ersten Hansel. Bis heute sind etwa 48 Hanselgewänder mit seiner unverkennbaren feinen Malkunst im Umlauf und können beim großen Hanselumzug bewundert werden. Seinen letzten Hansel konnte er noch in diesem Jahr fertig stellen.

Ein echter Kolpingsohn

Als Gründungsmitglied rief Klaus Sigwart mit anderen Gleichgesinnten den "Scheere­manne" ins Leben, war ein echter Kolpingsohn und malte jahrelang für den Kolpingball an Fastnacht in der Festhalle die Bühnenbilder. Auch die Gestaltung des Hüfinger Fronleichnamsfestes lag ihm sehr am Herzen, viele Jahre brachte er sich als Mitglied des Pfarrgemeinderates ein. Im August konnte Klaus Sigwart das Fest der Goldenen Hochzeit mit seiner Ehefrau Marianne im Kreise seiner Familie mit vier Söhnen und fünf Enkeln feiern.

Der Rosenkranz wird am Sonntag, 16. Dezember, 19 Uhr, in der Stadtkirche gebetet. Die Beerdigung erfolgt am Montag, 17. Dezember, um 13.30 Uhr, anschließend wird das Seelenamt in der Stadtkirche gefeiert.