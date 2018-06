Hüfingen Meldeamt vorübergehend im Container

In diesem Bereich ist eine Erweiterung geplant und ebenfalls sollen die Räume so gestaltet werden, dass sie den Anforderungen einer attraktiven und modernen Tourismusberatung entsprechen. Die Tourist-Information erhält einen direkten Eingang von außen, sodass die Gästebetreuung unabhängig von den Rathausöffnungszeiten erfolgen kann. Aktuell gibt es nämlich nur die Möglichkeit, entweder das Rathaus komplett für den Publikumsverkehr zu öffnen oder die Gäste – gerade in der Mittagspause – vor verschlossenen Türen stehen zu lassen.

Die neue Tourist-Information ist auch ein Punkt des touristischen Maßnahmenplans, den die Stadt umsetzen möchte. Mit dem "Römischen Lehr- und Erlebnispfad" ist die Umgestaltung der Tourist-Information einer der ersten Punkte, die nun realisiert werden.