Hüfingen Mehrere Autoreifen stapelweise entsorgt

Hüfingen-Fürstenberg - Da traute Bernd Budweg am sonnigen Samstagnachmittag seinen Augen nicht: Als er gegen Ende einer Herbstbilder-Fotosafari die B 27 in Richtung Hüfingen auf Höhe Fürstenberg befuhr, entdeckte er am Rande der Wendeschleife einen Stapel von vier aufeinander gelegten Autoreifen.