Hüfingen Männerchor erreicht Untergrenze

Am 4. März wird im Rahmen eines Gottesdienstes die Spende an Pater Augustus Izekwe für das Brunnenprojekt in seiner Heimat Nigeria übergeben. Am 17. März findet das Frühjahrskonzert statt, im August das Straßenfest mit Sängerfrühschoppen, im Oktober das Gruppenkonzert Südbaar, ein Probewochenende, aber auch ein Ausflug steht in diesem Jahr an. Das "Singen in den Mai" auf dem Schulhof wird mangels singender Schulkinder nicht stattfinden. Chorleiter Rudi Teichner schlägt aber einen Maihock in irgendeiner Form vor.

Bei den zwei Sängern Berthold Baumann (48 Jahre im Verein) und Ferdinand Gut (40 Jahre) bedankte sich der Vorsitzende mit einem Geschenkkorb. Michael Reitze bedauerte das Ausscheiden der zwei Sänger. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.