Hüfingen Luca Straub führt Bläserjugend

Das Jonglieren bei der Suche nach geeigneten Proberäumen und eine konsequente Ausbildung seien zwei Paar Stiefel. Deshalb sichert der Vorstand unter der Leitung von Tobias Rothmund allen eine Ausbildung von der Pike auf zu. Diese beginnt mit der musikalischen Früherziehung und führt über die Blockflötengruppe und das Erlernen eines Instrumentes in das Vororchester.

Die Möglichkeit, das bronzene oder das silberne Leistungsabzeichen zu absolvierten, berechtigt zum Eintritt in die gemeinsam mit Riedböhringen gegründete Jugendkapelle (Juka) beziehungsweise altersabhängig zu einem Übertritt zu den Aktien.

Juka-Dirigent Andreas Keimer schloss sich mit seinem Bericht den Ausführungen von Matthias Mayer an und appellierte an eine bessere Probendisziplin. "Das kurzfristige und unentschuldigte Fehlen verdirbt all jenen den Spaß, die regelmäßig die Proben besuchen, da nur so eine kontinuierliche Probenarbeit unmöglich ist." Um den Erfolg der Jugendkapelle am letztjährigen Wertungsspiel in Pfohren nicht zu gefährden, sei es wichtig in der ersten Märzwoche wieder mit den Proben zu starten.