Hüfingen Lidl-Lkw "stranden" an Baustelle

Lidl selbst verweist auf die gut sichtbaren Hinweisschilder, mit denen der Fahrtweg für die anliefernden Lkw-Fahrer am Logistikzentrum und an allen umliegenden Straßen ausgewiesen sei. Zudem sei der Firma nicht bekannt, dass Lastwagen zum oder vom Logistikzentrum über die Schaffhauser Straße fahren, so Sonja Kling von der Pressestelle Lidl Deutschland.

Beim Thema Verkehr bei der Lidl-Anlieferung hakte Adolf Baumann (FDP/FW/UWV) ein. Er habe beobachtet, dass Lastwagenfahrer häufig ihre Pausen oder Ruhezeiten in der Nähe des Logistikzeiten einhielten. Dabei stünden sie mit ihren Brummis teilweise auf dem Radweg. Man möge doch auf die Firma einwirken, dass die Fahrer ihre Ruhezeiten auf dem Lidl-Gelände nutzen, empfahl Adolf Baumann der Hüfinger Verwaltung. Diese Einschätzung korrigierte Lidl jedoch. Selbstverständlich stehe das Betriebsgelände am Logistikzentrum den anliefernden Lastwagenfahrern für Pausen zur Verfügung. "Auch an Wochenenden", versicherte Sprecherin Sonja Kling.