Hüfingen Licht und Sonne geben die Intension vor

"Eine visuelle Reise zu astronomischen Observatorien auf der ganzen Welt, die die Erforschung des Nachthimmels mit gesellschaftlichen und menschlichen Themen in Verbindung bringt – mit den Lebenswelten, Umgebungen und Kulturen der Menschen in diesen Regionen der Erde. Dieses blassen blauen Punktes." So liest man auf der Startseite des Multimediaprojektes "deep dark _ pale blue", 2013 ins Leben gerufen von Florian Schwarz. Durch die Arbeiten an einem Dokumentarfilm lernte der Künstler die kalifornische "Las Cumbres Observarory (LCO)-Stiftung" kennen, die ein globales Netzwerk astronomischer Teleskope zur Suche nach Exoplaneten – Planeten außerhalb unseres Sonnensystems – kennen. Im Zentrum von Schwarz‘ Recherche stehen jedoch nicht nur die Observatorien selbst und deren Bilder aus dem All, sondern auch das sensible Beobachten und Portraitieren der Menschen, die an den ausgewählten Standorten leben und dort verwurzelt sind – der Gedanke des Verbindenden.