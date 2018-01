Mit einer langen Tradition wird in Hüfingen das Jahr beendet. Zum 30. Mal hat der Lauftreff des TuS Hüfingen seinen Jahresabschluss mit einem Fackellauf durchs Bregstädtle gefeiert. Dabei ging man auch durch das bunte Stadttor an der Breg. Anschließend stand eine Führung durch die Kirche St. Georg in Behla auf dem Programm. Mit einem gemütlichen Beisammensein ließ man dann in der Ratsstube gemeinsam das Jahr ausklingen. Foto: Lendle