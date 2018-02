Hüfingen Landratsamt lockert strenge Bestimmungen für Umzüge

Vor einer guten Woche noch flatterte den Narren der Bregstadt ein Brief vom Landratsamt ins Haus, der mit der Genehmigung für den Kinderhexenumzug gleichzeitig eine neue Verordnung kundtat. Diese besagte, dass an allen Absperrungen eines Umzugsweges durchs Städtle ein Ordner abgestellt werden muss. Diese unangekündigte Hiobsbotschaft bedeutete für die örtliche Fasnet nahezu das Aus. Denn woher sollte die Narrenzunft so viele Helfer bekommen, da doch alle aktiven Narren entweder selbst beim Umzug mitlaufen oder mit anderen Diensten wie in der Festhalle beschäftigt sind?

Zunftmeister Thomas Schmid richtete deshalb einen Appell an die Bevölkerung, die er zur Mithilfe aufrief. Denn er rechnete sich aus, dass er speziell für den groß geplanten Montagsumzug mit rund 1200 angemeldeten Hästrägern etwa 25 Wachposten benötigt. Viele Helfer bekundeten ihre Bereitschaft. Unter anderem meldeten sich die Baaremer Schalmeien und sogar die Rosenhexen aus Geisingen und boten spontan ihre Hilfe an.

Doch sie alle können nun froh gelaunt und ganz entspannt selbst Fasnet feiern, denn auf Nachfrage von Zunftmeister Thomas Schmid beim Landratsamt wurde die strenge Verordnung nun wieder zumindest für Hüfingen zurückgezogen. Das bedeutet, dass alle Umzüge wie bisher stressfrei und ohne Wachposten durchgeführt werden können. Das Aufatmen geht durch alle örtlichen Zünfte, denn die Auflage kam einem Fasnetsverbot bedrohlich nahe.