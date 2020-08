Hüfingen Lärm vom Fußballfeld nervt Anwohner

Gleichwohl habe das Maß an Zerstörung zugenommen. Sichtbar ist das am Kleinspielfeld selbst. Orangefarbene Brocken, die aus der Entfernung wie weggeworfene Lebensmittel aussehen, sind Styroporschnipsel, die aus den Banden gepuhlt wurden. Ein paar Meter weiter, auf der Tartanbahn der ebenfalls gesperrten Leichtathletikanlage, droht noch größerer Schaden. Regelmäßig werden Tore oder Absperrgitter über den Wettkampfboden gezogen: ohne Rücksicht auf die Spuren.

"Hier fehlt einfach eine Aufsicht", poltert der Gemeinderat und sieht neben der Polizei die Stadt in der Pflicht. Und überhaupt fehle es der Stadt an Freizeitsportanlagen, deren Nutzung keine Nachbarschaftskonflikte nach sich ziehe. Gut zu sehen sei das auf dem Gelände des Fußballclubs. Vögtle, der sich seit fünf Jahren als ehrenamtlicher Platzwart engagiert, sieht oft Jugendliche kicken, die nicht dem Verein angehören. Die Pflege des Geländes, insbesondere der drei Fußballplätze, obliege wiederum dem FC Hüfingen.

Stadt stellt Strafanzeige

Vor wenigen Wochen stellte die Stadt Hüfingen wegen der Zerstörungen am "Käfig" Strafanzeige und sperrte die Anlage, die nach dem Corona-Lockdown erst ein paar Wochen zuvor wieder in Betrieb genommen wurde. Einen Mangel an Aufsicht gebe es nicht, sagt Hauptamtsleiter Horst Vetter. Es werde kontrolliert, aber man könne nicht "Tag und Nacht hin­stehen". Zu den Kontrollgängen des Gemeindevollzugsmitarbeiters gehöre auch die Schule. "Er kommt dort auch abends vorbei", ergänzt Vetter. Zudem habe die Stadt im Sommer einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, der insbesondere den Riedsee im Auge hat. "Die haben eine Liste mit Objekten, nach denen sie schauen sollen", so Vetter. Das Schulgelände gehöre dazu.

Es gebe genügend Bolz­plätze in der Stadt, reicht Vetter Vögtles Kritik zurück. Der Spielplatz "Schari", mitten in der Stadt gelegen, verfüge auch über ein Fußballfeld. Das sei beliebt, aber Belegungsengpässe seien ihm noch nie untergekommen.

Allenthalben werde die Polizei im Sommer zu Ruhestörungen gerufen, sagt der Donaueschinger Revierleiter Thomas Knörr. "Werden wir angefordert, dann kommen wir auch." Empfehlenswert sei, dabei die Notrufnummer 110 zu wählen. Wegen des großen Zuständigkeitsgebiets seien Streifenfahrten nicht das Mittel, die Ärgernisse zu unterbinden. Oftmals sieht man die Probleme auch vom Fahrzeug aus gar nicht. Wie in Hüfingen, wo das Kleinspielfeld am hinteren Ende des Schulcampus liegt.