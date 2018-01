Hüfingen. Bisher Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag auf Montag einen in der Hinterstadt abgestellten BMW zerkratzt. Laut Polizei sei dabei am Fahrzeuglack Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Personen, die Hinweise zu der mutwillig begangenen Sachbeschädigung an dem BMW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/83 78 30 in Verbindung zu setzen.