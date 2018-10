Hüfingen Kurs für Lebensretter von morgen

Hüfingen. Die Ortsgruppe Baar der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bietet ab Samstag, 27. Oktober, um 8.30 Uhr einen Juniorretter-Kurs im Aquari in Hüfingen an. Gestartet wird mit der Theorie, in der es unter anderem um Teile der Ersten-Hilfe und Gefahren am Wasser geht. Weiter folgt die Praxis mit den verschiedenen Rettungs- und Schwimmtechniken, dem Schwimmen mit Kleidern, Tauchen und kameradschaftlichen Übungen.