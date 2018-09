Hüfingen Kürbisse in allen Formen und Farben

Hüfingen-Mundelfingen. In den vergangenen Wochen erntete er sie gemeinsam mit seiner Familie auf einem Acker nahe Hüfingen und im großen Garten seines Wohndomizils. "Kürbisse haben immer wieder etwas Neues zu bieten. Form, Farbe, Pigmentierung oder Größe führen zu einer Vielfalt an Pflanzen, deren Skulpturen vielfach wie kleine Naturkunstwerke erstrahlen", sagt Bausch.

So vielfältig wie die Form ist auch das Gewicht der geernteten Früchte, das sich in diesem Jahr zwischen 20 Gramm und rund 15 Kilogramm bewegt. Längst sind die Kürbisse ein Mundelfinger Exportschlager zur Herbstzeit. Vor etwas mehr als zehn Jahren startete er mit der ersten Saat der Pflanzensamen mit einem Hobby, dessen Dimensionen er damals nicht abschätzen konnte. Es sei eine Kürbissausstellung gewesen, die ihn einst auf die Idee brachte, im Garten seines Hauses den Kürbisanbau in Eigenregie zu starten. Nach Rücksprache mit seiner Frau Margarete und den Töchtern erweiterte Alfred Bausch die Anbaufläche nach und nach. Schnell stellte er fest, dass der Garten des Eigenheimes zu klein war. Vor ein paar Jahren kam eine Ackerfläche hinzu.

Seither sind Alfred Bauschs vielfältigen Kürbisse ein gefragter Artikel zur Herbstzeit. Sei es als typisches Symbol für Halloween, zum Kochen, zur Zierde oder als willkommenes Material für Kunstwerke. Die Bestellliste an Kürbissen verlängert sich stetig. Kindergärten, Schulen, Vereine, Sozialeinrichtungen, Gaststätten und vor allem auch Privatpersonen melden ihr Interesse an. Und: "Vor Jahren begannen wir die Kürbisse während des Töpfermarkts feil zu bieten." Der Verkauf in der Hüfinger Hauptstraße ist der einzige Fixtermin, an dem er seine Kürbisse außerhalb ­Mundelfingens präsentiert.