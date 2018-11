Hüfingen Kritik an Vogelschutzgebieten, Zustimmung für Breitband

Das Warten auf Fördermittel für den Bau der Vereinsgemeinschaftsräume in Fürstenberg hält an. Die Zielsetzung stehe fest. Zwischenzeitlich müsse darüber nachgedacht werden, ob durch das Warten nicht die aktuelle Baukostensteigerung die erwarteten Zuschüsse auffresse. Große Zufriedenheit herrscht bei den Ortsverwaltungen in Fürstenberg und Sumpfohren über den vor kurzem in Betrieb gegangenen Breitbandausbau.