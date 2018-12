Hüfingen Krippenfeier wird eine runde Sache

Hüfingen-Sumpfohren. Anderen Menschen und sich selbst eine Freude zu bereiten und sich an kleinen Dingen zu erfreuen, das ist die Motivation des Gemeindeteams für die mittlerweile traditionelle Krippenfeier in der Pfarrkirche St. Silvester. Seit es in den Gemeinden Teams aus Freiwilligen, sogenannte Gemeindeteams, gibt, veranstaltete die Gruppe in Sumpfohren jährlich am 24. Dezember um 17 Uhr die Krippenfeier.