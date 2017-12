Hüfingen Kriminalität über das Internet

So haben digitale Gauner bereits auf großen Computermessen gratis USB-Sticks mit einem falschen Firmenlogo verteilt. Wenn dann ein argloser Besucher zuhause das Geschenk einsteckte, ging der Computer in die Knie, erlitt Schaden oder wurde ausspioniert. Die Botschaft: Unbekannte USB-Geräte niemals einfach so benutzen.

Entsprechend waren auch die Besucher des Unternehmerfrühstücks vorgewarnt. Das verhalf Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier auch direkt aus einer unangenehmen Situation am Frühstücksbuffet.

Während er sich an Wecken und Wurst bediente, ließ er einen Teller zu Boden fallen, der darauf in dutzende kleine Teile zersprang. Kurze Ruhe im Raum. "Der Teller hatte einen USB-Stecker", rechtfertigte sich Kollmeier sofort. Zustimmendes Nicken.