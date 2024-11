Ein Chor, bei welchem die Freude am Gesang in jedem Takt anzuhören war, ein wie entfesselt auftretendes Gesangstalent und der routinierte Auftritt von Stadtmusikern und Pianist Otmar Mayer prägten das Sommerkonzert der Singing Voices.

In einem Programm zwischen Welten und Kulturen nahmen sie ihr Publikum auf eine Reise von West nach Ost und von der Welt des Wiener Klassikers Wolfgang Amadeus Mozart bis zum Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber mit.

Vom ersten Takt an, waren die Lieder des Vokalkreises ein Botschafter der Fröhlichkeit und des Gesangs. Chorleiterin Sabine Derdus hatte ihren Gesangverein wie immer bestens auf das Ereignis vorbereitet und zahlreichen Voices die Gelegenheit geboten, in einem Solo aufzutreten.

Nicht mit von der Partie war der als junger ‚Starpianist angekündigte Frederic Loboda, was die Konzertqualität nicht schmälerte. Mit einem Ausflug in die Zeit der Comedian Harmonists, einem Schluck Urlaubserinnerung im Griechischen Wein und einem Twist entführten die Singing Voices ihr Publikum in die Pause. Frisch gestärkt begeisterten sie mit den ewig jungen Pop–Klassikern "Lean on me, I’m Walking" und "Mercy".

Eine Sternstunde für das Konzert begann mit dem Auftritt von Judith Quilamba. Der zwölfjährige Hüfinger Voice Kids Star aus einer Fernsehserie begeisterte mit den Adele–Welthits "Rolling in the deep" und "Skyfall". Lautstarke Zugabe-Rufe und minutenlange Standing Ovations war der Lohn für ihren Gig.

Zudem hatte sich Vater und Singing Voice Miguel Quilamba künstlerisch ins Zeug gelegt und für die passende Kulisse gesorgt.

Hommage an Songs von Michael Jackson

Noch einmal gab es einen Zwischenstopp in welchem der Vokalkreis den blauen Mond besang, an das Musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" erinnerte und im Michael Jackson Klassiker "Heal the World" die Rettung der Welt besang. Das Konzert der Singing Voices steuerte unaufhaltsam einem weiteren Höhepunkt zu.

Die Frauen eingekleidet als vietnamesische Geishas und die Männerstimmen als amerikanische GI’s verkleidet mahnten die Gastgeber in einem Medley aus dem Musical "Miss Saigon" vor den Folgen zerstörerischer Wut und sinnlosen Kriegen und setzen endlose Liebe und Hoffnung auf bessere Zeiten entgegen. Ihr Gesang gefiel dem Publikum und so gab es als Zugabe noch einmal einen Teil des Medleys. Wolfgang Fitzner moderierte durch das Konzert in welchem nach 140 Minuten endgültig der Vorhang fiel.