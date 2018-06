Hüfingen. Am Dienstag, 26. Juni, findet um 19.30 Uhr in der Friedenskirche in Hüfingen die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht statt. Angesprochen sind Jugendliche, die im Schuljahr 2018/19 in die achte Klasse gehen werden oder zwischen Juni 2018 und September 2019 das 14. Lebensjahr vollenden.