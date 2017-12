Hüfingen Kolpingfamilie sucht für nächstes Jahr neues Oberhaupt

Dass die 68 anwesenden Mitglieder mit ihrer Vereinsführung vollauf zufrieden sind, zeigten die anstehenden Neuwahlen. Alle Amtsträger wurden in ihrem Posten eindrucksvoll bestätigt. Präses bleibt für die kommenden drei Jahre weiterhin Stadtpfarrer Manuel Grimm, alter und neuer Kassierer ist Martin Bolli, Schriftführer ist nach wie vor Andreas Rauth. Die beiden Beisitzer Christian Kopp und Jürgen Krausbeck bleiben weitere drei Jahre im Amt, wie auch die drei Kolpingjugendvorsitzende Johannes Uhrhan, Andreas Kupferschmid und Nicolas Held ein weiteres Jahr die jungen Mitglieder führen.Neu aufgenommen wurde in die Kolpingreihen Patrick Roßhart. Weitere fünf junge Anwärter stehen in der Warteschlage und werden Ende 2018 aufgenommen, wenn sie sich ein Jahr lang bewährt haben. Verabschiedet wurde der langjährige Kolping-Festwirt Markus Gilly, dessen Nachfolge Martin Bolli und Jürgen Filipiak antreten. Nicht zuletzt bildete die Generalversammlung den feierlichen Rahmen für die Ehrung von zehn langjährigen Mitgliedern. Neben fünf besonders langjährigen Mitgliedern wurden in Abwesenheit auch Christian Kern, Volker Labor, Florian Robl und Dietmar Walter für 25-jährige Mitgliedschaft und Michael Mayer für 40-jährige Vereinstreue ausgezeichnet.

Am meisten gefordert wird das Engagement der 174 Mitglieder beim Stadtbächlifest (21.bis 23. Juli). Die Kolpingjugend hat einen Bar-Stand, die Altkolpingmannen bieten in der "Alten Schmiede" Kulinarisches. Beim "Fiirobedhock" sind die Kolpingler auch wieder mit dabei. Außerdem steht die Primiz von Kolpingbruder Klaus Käfer im Terminkalender. Der Fasnet-Kolpingball ist am 27. und 28. Januar.