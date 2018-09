Hüfingen Könner geben Einblick in Kunsthandwerk

Hüfingen. Allerdings muss man das können. Und was Keramik alles sein kann, ist jedes Jahr im September inmitten der Altstadt zu erleben.

Auch in diesem Jahr werden 50 Keramiker aus dem ganzen Bundesgebiet, aus Frankreich, Holland und Belgien auf dem beliebten Töpfermarkt am 8. und 9. September zeigen und anbieten, was Könner aus dem plastischen Material machen – vom Geschirr über einzigartige Gefäße und Vasen bis hin zum keramischen Schmuck. Zusätzlich ist eine Wettbewerbsausstellung der Marktteilnehmer in der Stadthalle dem "Gedeckten Tisch" gewidmet. Wie immer können Besucher ihre Urteile abgeben – und wie immer winken den Töpfern attraktive Preise.

Die Sonderausstellungen im Stadtmuseum und in der Rathausgalerie sind der so genannten Kasseler Schule gewidmet und zeigen Gefäße und Plastiken von Keramikern, die ihre Ausbildung einst an der Kunsthochschule in Kassel absolvierten. Heidi Kippenberg studierte noch bei dem legendären Lehrer Walter Popp, der in den 1960er- Jahren mit neuen Montage- und Glasurtechniken die deutsche Keramik revolutionierte und durch seine langjährige Lehrtätigkeit die Kasseler Schule begründete. Guido Sengle gehört dann schon der zweiten Generation der Kasseler Schule an, studierte er doch in den 1970er-Jahren bei Popps Nachfolger Ralf Busz, bei dem auch Bernd Fischer Anfang der 1980er-Jahre studierte. Lutz Könecke schließlich war einer der letzten Absolventen in Kassel.