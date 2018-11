Hüfingen Kino unter Sternen

Hüfingen. Die Stadt will ihre Bürger mit dem Open-Air-Kino am Freitag, 30. November, auf die Adventszeit einstimmen. In vorweihnachtlicher Atmosphäre mit köstlichen Leckereien zeigt die Stadt in Kooperation mit der Firma Hübsch ab 17 Uhr den Kinderfilmklassiker "Rudolph mit der roten Nase".