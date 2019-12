Hüfingen Kindergartenplätze werden 2020 knapp

Allerdings gibt es auch noch den Zentralen Ortsteilkindergarten in Behla, dessen Einrichtung im Vorfeld für reichlich Diskussionen gesorgt hatte. Das Ziel war es, mit dem Kindergarten in Behla den Ortsteil-Eltern wesentliche flexiblere Betreuungszeiten anbieten zu können.

Und wie sieht es nun in Behla aus? Rechnerisch besteht 2021/22 ein Bedarf für 31 Kinder und es ist noch 44 Plätze frei. Allerdings bezieht sich das nur darauf, wenn man die Zahlen für Behla allein betrachtet. Dass sich viele Eltern flexiblere Betreuungszeiten wünschen, sieht man an den aktuellen Belegungszahlen: "Der Kindergarten in Behla wird sehr gut angenommen", sagt Vetter. Denn aktuell wird die Einrichtung, die erst im Sommer eröffnet worden ist, von 41 Kindern besucht – auf dem Papier stehen für Behla allerdings nur 21 Kinder. Die zusätzlichen Kinder kommen dabei nicht nur aus Hausen vor Wald und Sumpfohren, wo die Kindergärten geschlossen oder in eine Krippe umgewandelt worden sind, sondern auch aus der Kernstadt.

Und genau in der Kernstadt entsteht auch ein immer größer werdendes Betreuungsproblem: Aktuell fehlen auf dem Papier zehn Plätze, im kommenden Kindergartenjahr werden es 19 Plätze sein und im Kindergartenjahr 2021/22 sind es dann 43 Plätze, die fehlen werden. Doch was tun? An beiden Kernstadt-Kindergärten – St. Verena und Luise-Scheppler-Kindergarten – waren schon in den vergangenen Jahren Baustellen. Dort noch eine Gruppe anbauen? Auch ein Naturkindergarten ist schon im Gespräch, der den Kapazitätsengpass beheben soll.

Natürlich könnte man jetzt auch argumentieren, dass beispielsweise der Kindergarten in Fürstenberg nicht bis zum letzten Platz belegt ist und dort auch noch Kapazitäten frei wären. "Aber es ist nicht ganz so realistisch, anzunehmen, dass jemand aus der Kernstadt sein Kind nach Fürstenberg fährt", sagt Vetter.

Bürgermeister sieht Handlungsbedarf

Auch Bürgermeister Michael Kollmeier sieht Handlungsbedarf: "Wir werden im kommenden Jahr Vorschläge machen und dann gemeinsam mit dem Gemeinderat eine Lösung entwickeln", so das Hüfinger Verwaltungsleiter.

Doch auch ohne Vorschläge vonseiten der Verwaltung können die Stadträte schon eine gewisse Vorstellung haben, wo es hingehen soll. "Der Bedarf steigt und steigt und wir können den Rechtsanspruch nicht mehr gewährleisten", sagt CDU-Stadtrat Harald Weh. Ein Naturkindergarten sei auch mit Kosten verbunden und man müsse prüfen, ob denn nicht ein neuer Kindergarten im Neubaugebiet möglich wäre. Schließlich könne da auf die Stadt durchaus auch noch mehr zukommen: "Der Bedarf an verlängerten Öffnungszeiten steigt schließlich auch", erklärt Weh.

Über steigende Kinderzahlen freut sich SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle: "Aber wenn es nicht genügend Kindergartenplätze gibt, dann sorgt das für Ärger und Verdruss bei den Eltern. Das können wir uns nicht leisten", so Vögtle, für den eine Erweiterung einer der beiden bestehenden Kernstadt-Einrichtungen nicht in Frage kommt. "Das wäre doch nur Stückwerk. Außerdem stoßen wir da räumlich an die Grenzen." Und auch dem Waldkindergarten erteilt er eine Absage. Allerdings bringt er dann einen für Hüfingen ganz neuen Ansatz: einen Kindergarten, der nicht unter kirchlicher, sondern unter städtischer Trägerschaft läuft. Denn so etwas gibt es in Hüfingen nicht. "Die Eltern hätten dann echte Wahlfreiheit."

Von schnellen und rasanten Veränderungen bei der Kinderbetreuung spricht Adolf Baumann, Fraktionssprecher des Dreierbündnisses FW/FDP/UWV. "Wir haben erlebt, wie sich in den vergangenen zehn Jahren die Bedürfnisse der Eltern komplett verändert haben", sagt Baumann. So schnell ginge es, dass der Gemeinderat kaum noch hinterherkomme. "Wir müssen aufpassen, dass wir 2021/22 nicht in ein Delta hineinlaufen", so Baumann, der einen Anbau an eine bestehende Einrichtung allerdings nicht für realistisch hält. "Aber wir könnten gegenüber von St. Verena etwas bauen." Hüfingen sei für viele Familien mit Kindern attraktiv und das sollte auch weiterentwickelt werden. "Wir sollten selbst etwas bauen und das mit der Trägerschaft können wir ja dann von Fall zu Fall überlegen."

Einen Neubau oder gar "die Umnutzung einer Turnhalle" stößt bei der BFSO/Grünen-Fraktion auf wenig Begeisterung: "Wir favorisieren einen Naturkindergarten", sagt der Fraktionssprecher Peter Albert und fügt hinzu: "Das kommt von den Kosten auch nicht teurer als ein Neubau auf der Wiese."

Aktuell gibt es 329 Kindergartenplätze

Für das kommenden Jahr steht auf jeden Fall die Diskussion auf dem Plan: "Wir werden das gemeinsam entwickeln und dann klären, wo der beste Standort ist und woher das Personal kommt", sagt Bürgermeister Michael Kollmeier. Aber eines sei sicher: Hüfingen werde weiterhin ein dezentrales Kindergartensystem verfolgen, bei dem es auch Kindergärten in den Ortsteilen gibt. Alle Einrichtungen in einem zentralen Kindergarten zusammenzuführen, sei nicht geplant.

Aktuell gibt es 329 Kindergartenplätze. Mit 190 nimmt die Kernstadt davon den größten Anteil ein. Danach kommt der neue Kindergarten in Behla, wo 75 Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. In Mundelfingen sind es 39 Plätze und in Fürstenberg gibt es auch noch 25 Plätze.