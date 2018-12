Hüfingen Kinder sind glücklich

Hüfingen. Die Bescherung unterm Christbaum der Kinderwünsche ist erfolgt. Die ursprünglich von Bürgermeister Michael Kollmeier in Aussicht gestellten drei Kinderwünsche konnten mit freundlicher Unterstützung von Karl Martin Straub, Sasa Hustic und der Tombola am Open-Air Kino auf 15 Kinderwünsche aufgestockt werden. Es haben sich weit über 150 Kinder an der Wunschaktion beteiligt. Bürgermeister Michael Kollmeier hat, gemeinsam mit Jugendreferent Sasa Hustic die Wunschzettel gezogen.