Hüfingen Kinder helfen Kindern

Mit den Geldern dieses Projekts der Seelsorgeeinheit auf der Baar sollen in seiner Heimat Nigeria zwei Brunnen gegraben werden, um sauberes, trinkbares Wasser zu bekommen. Die Kinder hatten im Unterricht erfahren, dass es ungerecht auf der Welt zugeht und viele Menschen ohne Essen oder Trinkwasser sind. Spontan bastelten sie in verschiedenen Gruppen Weihnachtskarten, Lesezeichen und Armbänder und backten Kuchen. Diese wurden an zwei Ständen verkauft. "Jeder hat mit Eifer mitgearbeitet und ihr habt das Geld für die Spende selbst verdient", freut sich Claudia Hiestand.