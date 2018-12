Hüfingen Kerzen weisen Weg zum Weihnachtstheater

Liebevoll ist der Weg zur Scheune mit Kerzen ausgeleuchtet. In der Scheune erwartet die Besucher eine einzigartige Kulisse. "Die Scheune bietet ein einzigartiges Ambiente. Besonders freut mich, dass sich die Kinder dafür treffen und ein Krippenspiel in Behla wieder aufleben lassen. Man merkt, dass die Kinder mit sehr viel Herzblut mit dabei sind", so Behlas Ortsvorsteher Uwe Schnekenburger. Oskar Viergutz ergänzt: "Die Kinder sind mit so viel Freude dabei, das macht richtig Spaß, da zuzuschauen. Man erkennt erste Talente, die man für das Theater der Wetti-Butzer engagieren könnte."

Christopher Martin, ein Vater eines Mitspielers, freut sich immer wieder über das Engagement seines Sohnes und der ganzen Gruppe: "Die Kulisse ist einfach einzigartig und man kommt hier richtig in Weihnachtsstimmung. Es freut mich auch sehr, dass die Kinder immer wieder von sich aus kommen und das Theater weiterführen wollen."

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal ein Weihnachtstheater vorgeführt. Die Jahre zuvor handelte es sich immer um ein Musical. Das Stück handelte dieses Mal von drei jugendlichen Mädchen, die sich über das Weihnachtsfest unterhalten und teilweise nicht bibelfest die Geschichte erläuterten.