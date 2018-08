Hüfingen Keramik als Ausstellungsobjekt auf traditionellem Töpfermarkt

Die Arbeiten von Bernd Fischer und Heidi Kippenberg sind in Rathaus-Galerie und Rathausfoyer zu sehen, Guido Sengle und Lutz Könecke stellen im Museum für Kunst und Geschichte aus. Zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 7. September, 19 Uhr, im Rathaus hält Walter H. Lokau eine Einführung. Die Aussstellungsräume sind am Eröffnungsabend bis 22 Uhr geöffnet.

50 Künstler zu Gast

Am Töpfermarktwochenende 8./9. September, sind die Keramikwerke am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Weitere Ausstellungstage sind die Sonntage, 17. und 24. September, von 14 bis 17 Uhr, sowie Termine nach Vereinbarung. 50 Keramiker aus dem In- und Ausland warten am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Töpfermarkt auf Besucher.