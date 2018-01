Hüfingen Investition zum Geburtstag

Abteilungsleiter Adelbert Gilly erläuterte, dass der Abriss und Wiederaufbau der Tennishütte kostengünstiger und einfacher sei, als eine Sanierung mit Anbau. "Wir rückten schnell von unseren ersten Sanierungsplänen ab", skizzierte Gilly den Grundriss des Neubaus.

Dieser enthält unter anderem einen Besprechungsraum, einen Aufenthaltsraum, ein Lager für Tennisutensilien. Das Gebäude wird gegenüber der heutigen Tennishütte leicht erhöht, so dass von der überdachten Veranda aus ein guter Überblick über das Geschehen auf den drei Tennisplätzen möglich ist. Die Optimierung der Anlagen ist verbunden mit einem bislang kalkulierten Kostenaufwand von 61 000 Euro.

Dank der Beteiligung an einer Crowdfunding-Aktion der Volksbank mobilisierte der Verein bereits 63 Spender die mehr als 12 000 Euro einbrachten. Eigenleistungen tragen während allen Bauphasen zur Kostenreduzierung bei. Ein Baustart ist nach der Sommerrunde geplant.

Eine Absage erteilte Gilly jenen, die im Neubau eine Dusche und sanitäre Anlagen forderten. "Ein derartiges Baulos sprengt jegliche finanziellen Dimensionen. Die Trinkwasserversorgung der Hütte müsste gesichert sein und das Gebäude an die Abwasserkanalisation angeschlossen werde." Zudem sei das komplett neu sanierte Clubheim des SV nur ein Steinwurf entfernt. "Dort gibt es sanitäre Anlagen und ausreichend Duschen, die den Tennisspielern immer offen stehen."

Sportlich stellte die Tennisabteilung im vergangenen Jahr je eine Herren- und eine Damenmannschaft, die auch in diesem Jahr wieder am Spielbetrieb teilnehmen werden. Dank eines umfangreichen Angebots für Kinder und Jugendliche, das Corinna Welte und Jochem Schaaf zusammenstellen, zählt die Tennisabteilung 22 Kinder und Jugendliche. Der Mitgliederstand hält sich auf einem konstanten Niveau und liegt bei 88.

INFOBOX:

Wahlen und Ehrungen

Abteilungsleiter Adelbert Gilly ehrte Brigitte Schwarz (39 Jahre) und Daniel Regner (30 Jahre) mit Gold für ihre jahrzehntelange Treue zum Tennis. Bronze erhielten Nicole Schleicher und Daniel Schwarz. Die Neuwahlen bestätigten Adelbert Gilly für zwei weitere Jahre. Josef Götz ist Schriftführer. Miriam Schwarz-Kaiser bleibt Kassiererin, Daniel Regner ist als Platzwart aktiv. (bom)

