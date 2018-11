Hüfingen Interview zum Schulumbau

Die dreigruppige Kindertagesstätte Behla soll zum 1. September 2019 eröffnet werden.

n Fragen: Ferdinand Harich

Hüfingen-Behla (guy). Das alte Schulgebäude in dem Stadtteil soll sich wieder mit Leben füllen. Die neuen Nutzer werden dort jedoch nicht mehr zur Schule gehen, für sie soll es eine Kindertagesstätte werden. Dazu muss das Gebäude allerdings dem modernen Bedarf einer solchen Einrichtung angepasst werden.

Dass das auch passiert, dafür trägt Bernhard Streit (Foto) Sorge. Er ist als Bauleiter für das Projekt zuständig. Mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten ist er zufrieden. Und dass, obwohl es bereits Unvorhergesehenes zu bewältigen gab: Um die aktuell in Betrieb befindliche Krippe Gänseblümchen zu versorgen, wurden entsprechende Leitungen von der alten Schule bis in das Nachbargebäude gelegt, es besitzt selbst keine eigenen.

Das bereitete jedoch Probleme beim Bau des neuen Aufzugsschachtes: "Die Leitungen verliefen ziemlich genau an der Stelle, an der schließlich der Schaft entstehen sollte", erklärt Streit. Er habe jedoch für solche Fälle immer einen zeitlichen Puffer kalkuliert: "Trotz dieser Verzögerung bleibt der 1. August 2019 unser Ziel, an dem wir fertig sein wollen."

Die neue Kindertagesstätte soll im September von den neuen Nutzern bezogen werden. Plan ist es daher, etwa einen Monat mit den Arbeiten fertig zu sein. Ein kleiner Zwischenschritt steht jetzt an: "Unser Ziel ist es, das Gebäude vor Weihnachten geschlossen zu haben", so Streit. Das bedeutet, dass der Rohbau steht und die Fenster drin sind. Das soll bereits Ende November soweit sein. Wenn die Holzkonstruktionen für den Anbau von der Zimmerei geliefert werden, solle es relativ zügig gehen: "Wenn das Material da ist, dürfte die Montage in etwa einer Woche erledigt werden können", sagt Streit. Er ergänzt: "Dann können die Handwerker im Januar mit den anfallenden Installationsarbeiten weitermachen, also Sanitär, Heizung und Elektro." Ein Faktor des Erfolgs sei hier auch die Witterung: "Wenn es zu heftig schneit, dann kann der Zimmermann nicht aufs Dach", erklärt der Bauplaner.

In Behla sollen zukünftig drei Kindergartengruppen Platz finden. Zwei davon werden in den ehemaligen Klassenzimmern der Schule untergebracht, eine geht in einen rund 240 Quadratmeter umfassen Neubau, der hinter dem alten Gebäude entstehen soll. "Neben dem Gruppenraum kommt in den Neubau auch eine Küche sowie ein Speiseraum, der über drei Schiebetüren auch Zugang zum Außenbereich bietet", sagt der Planer. Ferner eine Dusche und einen Wickelraum. Jede der drei Gruppen bekomme zudem einen eigenen Toiletten- sowie Intensivraum. Verbindungsstück ist dabei auch ein neues Treppenhaus, das sich um einen Schacht mit Aufzug windet, der ebenfalls eigens dafür geschaffen wird. Er soll die drei verschiedenen Ebenen -Altbau, Neubau und Keller- miteinander verbinden und so für Barrierefreiheit sorgen.

Innenhof als Spielfläche

Ein wenig Platz bleibt zwischen Neu- und Altbau: "Hier wird es einen Innenhof als zusätzliche Spielfläche geben", erklärt Streit. Einen weiteren, kleineren Neubau wird es an der alten Schulturnhalle geben. Dort soll Platz für die in der Halle notwendigen Geräte entstehen.

Der alte Schulturnsaal eigne sich auch weiterhin bestens, um auch in Zukunft von der Kindertagesstätte benutzt zu werden: "Er wird zu einem kindgerechten Bewegungsraum umgebaut", sagt Streit. Der Keller wird einerseits in Schlaf- und Aufenthaltsräume umgebaut, andererseits wird der alte Schulwerkraum auch weiterhin als ein solcher genutzt werden können. Zudem bekommen die Räume noch einen anderen Boden sowie eine Fußbodenheizung. Die soll allerdings im ganzen Gebäude installiert werden: "Bei modernen Einrichtung ist das Standard. So haben wir keine Heizkörper und eine Gefahrenquelle weniger."

Herr Vetter, wie kam man auf die Idee die Grundschule zur Kindertagesstätte umzubauen?

Was geschieht mit den Schülern, die jetzt nicht mehr zur Grundschule in Behla gehen können ?

Wie teuer wird der Umbau?

Wann werden die Arbeiten beendet sein?