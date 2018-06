Hüfingen In der Fahrschule springt Funke über

Als junges Paar waren sie oft in den Bergen zum Wandern, in den ersten Jahren ihrer Ehe hatten die Stadlers eine einfache Berghütte im Großen Walsertal gepachtet. Dort genossen sie im Sommer mit ihren Kindern das Leben in den Bergen. Das später gekaufte Haus in der Schellenbergstraße musste von Grund auf saniert und modernisiert werden. Dafür mussten beide hart arbeiten.

Josef Stadler war unter anderem über 30 Jahre lang als Lastwagenfahrer bei der Firma Jäggle tätig und an den Wochenenden war er als Busfahrer unterwegs.

Sieglinde Stadler arbeitete fast 30 Jahre bei Aldi im Auslieferungslager. Das schön hergerichtete Haus und die Familie sind der ganze Stolz des Paares. Hier fühlen sie sich wohl und bestreiten seit dem Ruhestand alle Aufgaben im und ums Haus gemeinsam. Heute sind sie glücklich und zufrieden dass sie alle Höhen und Tiefen ihres gemeinsamen Lebens gut gemeistert haben. Gefeiert wird im Kreise ihrer Familie.