Hüfingen Besinnung auf das Wesentliche

Bewusst wird kein Programm geboten, lediglich die Monstranz erleichtert den Besuchern das Gebet oder unterstützt sie in ihren Gedanken. "In der heutigen Zeit ist es außergewöhnlich, an einem Ort der Stille für eine Stunde oder eine bestimmte Zeit den Alltag ruhen lassen zu können und sich auf seine eigenen Freud und Leid konzentrieren zu können." Pfarrer Manuel Grimm lobt die Organisatoren für ihre Courage, die Aktion zum wiederholten Male anzubieten. Doch der Erfolg bestätigt sie in ihrem Wirken. " Seit der Premiere sind wir selbst überrascht von der Resonanz über die Aktion", freut sich Gemeindeteamsprecher Wilfried Föhrenbacher.

Die Aktion will alle Generationen ansprechen. "Der Bedarf, einmal das Alltagsgeschehen ruhen und sich bewusst auf das eigene Ich und seine Mitmenschen zu konzentrieren, ist größer als angenommen". Sie endet am Sonntag, 2. Dezember, um 10.30 Uhr mit einer Heiligen Messe zum ersten Advent. Weitere Informationen unter den Nummern 07707/9 80 80 oder 07707/98 94 00.