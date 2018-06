Hüfingen (wur). Baugesuche stehen auf der Tagesordnung, wenn sich der Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag, 14. Juni, 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses trifft. Diskutieren wird das Gremium über eine Werbeanlage, die als Flachtransparent im Bereich Bregstraße aufgestellt werden soll. In der Munolfstraße in Mundelfingen soll in einem Wohngebäude eine Hundepension eingerichtet werden. Sechs neue Garagen und ein Gartenhaus werden in der Straße Im Dreiangel beantragt. An der Schulstraße soll ein Carport errichtet und an der Schützstraße eine bestehende Garage erweitert werden. Umfangreiche Umbau-, Sanierungs- und Anbaumaßnahmen sind bei einem Anwesen "An der Gierhalde" vorgesehen.