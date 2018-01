Hüfingen Hüfinger von Agentenwelt begeistert

Hüfingen. Mit rund 500 Gästen war die Halle voll besetzt und die rund 120 Kolpingakteure zauberten ein kunterbuntes Programm im Geheimagenten-Milieu auf die Bühne, das den tosenden Applaus der Anwesenden erntete. Jede Menge Agenten und deren blonde und aufgetakelten Bräute gaben sich ebenso ein Stelldichein wie Politikergrößen aus Ost und West, die die Weltherrschaft an sich zu reißen versuchten.

Durch das über dreistündige Programm führten gekonnt die beiden "Blond-Girls" Markus Leichenauer und Leo Seger, die im Laufe des Abends auch jede Menge "unerwünschte" Weltpolitikergrößen im hohen Bogen von der Bühne jagen mussten. Höhepunkte des Abends waren zweifelsohne die Auftritte der "Latschi-Tänzer" als Ost- und West-Agenten, die als Programmschlusspunkt tänzerisch gegeneinander kämpften und zuvor der vielumjubelte Auftritt der Stadtmusik, die als "Hans-Bond-Filmorchester" glänzte.

Klasse kam beim Publikum dabei der Streit zweier Musikerakteure in "Slow-Motion" an – aber auch das eigens komponierte "Hans-Bond"-Stück, bei dem es Arrangeur Adrian Keller glänzend schaffte, den Hüfinger Narrenmarsch "Hans blieb do..." mit der Titelmelodie der Filme über den britischen Superagenten zu mixen.