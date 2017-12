Hüfingen Hüfingen sucht neuen Bauamtsleiter

Grimm hatte das Amt am 15. November 2015 angetreten. Er folgte damals auf den langjährigen Stadtbaumeister Ewald Fürderer. Vor seiner Tätigkeit in Hüfingen lebte Grimm in Rielasingen und war Ortsbaumeister der Insel Reichenau. Er absolviert zunächst eine Ausbildung zum Maurer, studierte dann an der Fachhochschule in Konstanz Bauingenieurwesen und war ein halbes Jahr beruflich in Saudi-Arabien. Dort sammelte er Erfahrungen mit einer Großbaustelle, war für das Hauptquartier des Golf-Kooperationsrates als Bauleiter tätig.

Im Anschluss war er zunächst als Bauingenieur bei einem Unternehmen in Steißlingen tätig. Anschließend wurde er dann Projektleiter in einem Ingenieurbüro in Hohentengen und schließlich technischer Angestellter im Bauamt seiner Heimatgemeinde Rielasingen-Worblingen.

2000 wechselte er dann ins Rathaus auf der Reichenau. Wie er damals sagte, seien die oftmaligen Probleme auf der Reichenau nicht der Grund für seinen Wechsel gewesen. Vielmehr hatte er das Ziel, sich beruflich weiterzuentwickeln und daher nach einer entsprechenden Kommune im Umkreis gesucht. Hüfingen sei da genau passend, sagte so Grimm damals. Die Weiterentwicklung führt nun nach Engen.

Die Stadt Hüfingen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Ersatz für Rafael Grimm. Zu den Aufgaben des zukünftigen Bauamtsleiters gehört die verantwortliche Leitung des Stadtbauamtes mit den Bereichen Bauverwaltung, Bauplanung, Hoch- und Tiefbau, Wasserversorgung, Bauhof und Liegenschaften. Zudem obliegt ihm die zentrale Steuerung und Koordination der Arbeitsabläufe sowie die städtebauliche Weiterentwicklung.