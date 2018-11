Hüfingen Hier ist der Name Programm

Hüfingen. Doch was, wenn der Nachwuchs körperlich oder geistig nicht dazu in der Lage ist? Für Menschen mit Handicap bleibt der Traum vom Skiurlaub oftmals genau das – ein Traum.

Ein Mann aus Hüfingen wollte das ändern. Im Rahmen seines Zivildienstes hatte Rainer Siebold zum ersten Mal mit Menschen mit Behinderung gearbeitet und viel Spaß daran gefunden. Ursprünglich wollte er sogar Sport mit Behinderten studieren. Stattdessen verdient er nun sein Geld als Heilpraktiker und hat das soziale Engagement zum Hobby gemacht, indem er es mit seiner Passion fürs Skifahren verband.

Herausgekommen ist ein Verein, der es Familien ermöglicht, unabhängig von ihrer finanziellen Situation mit Kindern, die körperlich stark eingeschränkt sind, die Piste unsicher zu machen. "Vor 16 Jahren habe ich zum ersten Mal bei einer Skifreizeit in Steinach mitgemacht. Die Teilnehmer dort kommen von vier bis fünf Behindertenschulen aus ganz Baden-Württemberg und lernen jedes Jahr eine Woche die Grundlagen des Skifahrens", berichtet der Vereinsvorsitzende von seinen ersten Erfahrungen und fügt an: "Derartige Kurse gab es in der Gegend zwar immer wieder, aber im Schwarzwald-Baar-Kreis bestand keine Möglichkeit, die Geräte auszuleihen." Ein Kauf kommt für die meisten Familien nicht in Frage, da die günstigsten Modelle bei einem Preis von 3500 Euro beginnen. Siebold sah Handlungsbedarf: Er trommelte eine Handvoll Leute für die Gründung eines Vereins zusammen und im November 2008 entstand "No Limit". Von seinem eigenen Geld kaufte der Vorsitzende die ersten Geräte und legte damit die Grundlage.