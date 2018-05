Hüfingen Helfer wichtige Stütze für Hüfinger Museum

Eine neue Fahne vor dem Eingang sowie ein neues Wandregal für die Bücherpräsentation und eines für Plakate werten den Eingangsbereich auf. In diesem Jahr möchte der Verein einen Schrank mit Schließfächern für die Gäste im Erdgeschoss installieren, damit diese ohne lästiges Gepäck das Museum besuchen können. Der Förderverein beteiligt sich traditionsgemäß am Fronleichnamsfest mit einem Blumenteppich und einer Bilderschau sowie an der Reihe "Hifinger Gschichtli" und einer Kinderführung bei der Veranstaltung "Hüfingen spielt".