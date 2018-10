Hüfingen "Harmonie und Augenschmaus" im Bahnhofssaal

Der A-cappella-Chor Auf’n Takt aus Aufen ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Chor. Er besteht seit 25 Jahren und wird seither von Sabine Martin geleitet. Die Formation ist bekannt für ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm verschiedener Musikjahrzehnte und den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Im Repertoire befinden sich Songs der 60er- und 70er-Jahre – Evergreens und Lieder der Beatles, Reinhard Meys, der Les Humphries-Singers und der Comedian Harmonists.

Das Figurentheater Wagner & Schräbler zeigt Teile seines Abendprogramms "Schwarzes und Weises". In dieser Show für ein erwachsenes Publikum wechseln sich in bunter Folge Nummern ohne Sprache oder mit Musik, anrührende Szenen oder Teile voller schwarzem Humor ab. Hinter dem Figurentheater stehen Frieder Schräbler aus Hüfingen und Andreas Wagner aus Jestetten am Hochrhein. Bereits seit 1980 sind die beiden als Amateurbühne im In- und Ausland unterwegs.

In ihrem Programm präsentieren die Puppenspieler eine selten auf einmal zu sehende Vielzahl von Figurenarten; sie spielen mit Tischstabpuppen, Handpuppen, Stockpuppen, Alltagsgegenständen, Körperteilen und einer Marionette. Ob sich das Knie eines Spielers vor den Augen der Zuschauer in einen Araber verwandelt oder sich eine Schweinebande gegen den Metzger wehrt – in diesem Programm ist mit fast allem zu rechnen.