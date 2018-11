Hüfingen Gute Gespräche bei einem Gläschen Glühwein

Hüfingen. Wenn am Dienstag, 4. Dezember, im Kollegenkreis darüber gesprochen wird, wo man denn zum Mittagessen hingehen könnte, dann wird es in vielen baaremer Betrieben keine lange Diskussion geben: Aan diesem Tag ist in Hüfingen ab 10 Uhr Kloosemärt, der traditionelle Hüfinger Weihnachtsmarkt. Und da sind regelmäßig komplette Belegschaften an den zahlreichen Verpflegungsständen anzutreffen. Und der eine oder andere wird in der bunten Warenvielfalt auch ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten entdecken.