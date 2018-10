Hüfingen Gruppen bereiten sich auf großes Kreiserntedankfest vor

Seit Mitte August ziehen sie sich deshalb Abend für Abend und manchmal auch am Wochenende in ihre Landjugendgruppenräume und Scheunen zurück, in denen sie sich intensiv auf das Fest vorbereiten – gedanklich, kreativ und handwerklich.

Und noch etwas eint die beiden Landjugendgruppen: Sie sorgen dafür, dass das Kreiserntedankfest in den kommenden beiden Jahren fest in Hüfinger Hand bleibt. 2019 übernimmt die Landjugend Mundelfingen die Gastgeberrolle, für eines der traditionell größten Feste des Landkreises. Ein Jahr später treten die Landjugendlichen aus Hausen vor Wald als Veranstalter in Aktion.

Doch vorerst gilt es, alles daran zu setzen, um mit einem möglichst ausdruckstarken Erntedankwagen bei der Jury zu punkten, die die Gruppen mit den schönsten Erntedankwagen prämiert. In Strohmayers Scheune im Süden von Mundelfingen herrscht momentan Hochbetrieb. Es wird gehämmert, geklebt, Motive aufgezeichnet und mitunter heftig diskutiert.