Hüfingen Große Show und Hansel-Premiere

Hüfingen. "Groß und bunt, d'Fasnet kunnt", so lautet in der Bregstadt das Motto der diesjährigen Fasnet und so gestaltete sich auch der Zunftball am Samstagabend in der Festhalle, der glänzend beim närrischen Publikum ankam. Weit über 400 Besucher dürften es gewesen sein, die einen tollen Zunftballjahrgang 2018 erlebten.

Der Narrenzunft gelang es bestens, eine kunterbunte Mischung aus Tanz-, Musik- und Sprechnummern zusammenzustellen, die beim begeisterten Publikum in der Halle bestens ankam und für rundum ausgelassene Stimmung sorgte. Das in die Jahre gekommene Freizeitbad "Aquari" bekam beim rund dreieinhalbstündigen Programm ebenso sein Fett weg, wie viele andere kleine und große kommunale Begebenheiten, die im abgelaufenen Jahr 2017 das Stadtgeschehen Hüfingens prägten.

Im vorangestellten Teil des Zunftballs konnte Narrenchef Thomas Schmid gleich vier neue Hanselhäser vorstellen und drei neue Jung-Narrenräte vereidigen. Bei "Baptistles Bart" mussten Sven Hermans, Thomas Pohl und Dennis Laabs schwören, "Haus, Hof und Weib zu verlassen, wenn die Zunft ruft". Nachdem sie drei Pritschenhiebe auf den Allerwertesten erhalten hatten und ordentlich "greicht" (geräuchert) wurden, erhielten die Neu-Narrenräte von Schmid die obligatorische Narrenkette umgehängt und den Dreispitz aufgesetzt.