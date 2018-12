Hüfingen Große B 27-Umfahrung ist wieder frei

Hüfingen-Behla (guy) . Gut einen Monat war der Verkehr mit rund 15 000 Fahrzeugen pro Tag an dieser Stelle gesperrt. Behla ist mittlerweile noch ruhiger geworden. "Seit Dienstagnachmittag, etwa 15 Uhr, lässt der Druck so langsam nach", gibt sich Projektleiter Michael Waidele erleichtert. Groß war die Last, den Minustemperaturen und dem schlechten Wetter hinsichtlich der Zeitplanung doch noch zum Opfer zu fallen. Nahezu alles habe planmäßig funktioniert, lediglich ein paar Kleinigkeiten entlang der Strecke seien noch zu erledigen.

"Etwa einige Erdarbeiten mit dem Bagger an der Deponie. Das geht im Moment allerdings schlecht. Wenn es zu nass ist, lassen sich Erdarbeiten nur schwer machen", sagt Waidele.

Alles in einem Rutsch