Hüfingen Größe steht zur Diskussion

Hüfingen (guy). Solch ein Projekt will die Stadt Hüfingen im Ortsteil Mundelfingen realisieren. "Breiten II" lautet der Name des neuen Wohngebietes, mit dem sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag Abend beschäftigen will. Was dabei noch nicht genau feststeht: Wie groß die Grundstücke auf dem Gebiet sein sollen.

Eigens dazu hatte die Hüfinger Stadtverwaltung bereits einen Informationsabend in Mundelfingen veranstaltet. Von den potenziellen Bauherren wurde dort auch der Wunsch geäußert, größere Bauplätze zwischen 700 und 900 Quadratmetern zur Verfügung zu stellen. Für die ersten Kaufinteressenten besteht die Möglichkeit, ihre Fläche in einem großzügig gestalteten Raster frei zu wählen.

"So ist man einfach flexibel", sagt Horst Vetter, Leiter des Hüfinger Hauptamtes. "Man wird im Rat darüber reden müssen. Es gibt ja oft noch die Vorstellung von Bauplätzen mit einer Größe von über 1000 Quadratmetern. Das ist jedoch noch offen und wird zur Diskussion gestellt", so Vetter weiter. Früher seien gerade Grundstücksgrößen von solchem Ausmaß oft der Fall gewesen: "Darum muss man sich natürlich auch kümmern, etwa den Rasen mähen. Solche Flächen haben auch einen größeren Gehwegabschnitt, der im Winter geräumt und gestreut werden muss", sagt Vetter.