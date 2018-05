Hunderte Gläubige nutzten kürzlich die Maiandacht in der Mundelfinger Mariengrotte, um dem Aufblühen des Frühlings zu danken. Pfarrer Andreas Huber zelebrierte gemeinsam mit seinen Vorbetern Martina Schulz und Carsten Gebhardt die Andacht an dem Kleinod in Mundelfingen. Der Kirchenchor Mundelfingen, die Männergesangvereine aus Pfohren und Bräunlingen sowie der Siedlerchor begleiteten die Veranstaltung mit sakralen Liedern. Foto: Bombardi