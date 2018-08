Die Gladiatoren haben ihre Schwerter gezückt: Am Samstag und am Sonntag, 2. September, sind die Römer zurück in der Bregstadt. Neben der Badruine werden römische und alamannische Gruppen lagern, die als Höhepunkte der Veranstaltung ihren Mut und ihr Können in Schaukämpfen vorstellen werden. Neben den verschiedenen Gladiatorenauftritten werden den Besuchern auch Musik- und Tanzdarbietungen geboten. Das Römerfest kann am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden. Am Samstag finden um 14, 16, 18 Uhr, am Sonntag um 12, 14 und 16 Uhr Führungen statt. Vorträge zum Thema "Einführung in die Römische Küche – der Geschmack des Weltreichs" finden jeweils Samstag und Sonntag um 15.30 Uhr statt. Die gefragten Führungen auf dem Kräuterlehrpfad finden Samstag 17 Uhr und Sonntag 13 Uhr statt. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Foto: Mortis