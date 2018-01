Hüfingen Gemälde und Skulpturen zum Auftakt der neuen Saison

"Alles steckt in der Materie schon drin", sagt der 1958 in Crimmitschau in Sachsen geborene Alexander Schönfeld, der von 1979 bis 1984 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Außenstelle Freiburg, bei den Professoren Klaus Arnold und Peter Dreher studierte, über seine Arbeit. "Lassen wir sie zur Wirkung kommen. Greifen wir so wenig wie möglich ein. Beachten und beobachten wir umso genauer." Tausende von Spaziergängen, tags und nachts, prägten die Wahrnehmung des Künstlers und die malerische Umsetzung des Erlebten, Erfahrenen und Erkannten. Die Farbgebung – leuchtende Grüntöne und alle erdenklichen Schattierungen von Grau – rückt Schönfeld dabei ebenso in den Fokus wie Masse und Körper der von ihm verwendeten Ölfarbe und seinen charakteristischen, aufs Wesentliche konzentrierten Farbauftrag.

Materialität, Bewegung und Habitus ihrer Werke hinterfragt Isabel Ritter. Die in München lebende Bildhauerin wurde 1978 in Pirmasens geboren, wuchs in Hochemmingen auf und studierte von 2005 bis 2011 an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Marko Lehanka, dessen Meisterschülerin sie war. Figurativen, portaithaft inszenierten, teils koloristisch kostümiert wirkenden Holzskulpturen – "Standbilder" und "Szenenbilder" – stellt die Künstlerin installative Arbeiten und an der jeweiligen Raumsituation orientierte Interventionen aus Ton oder Gips gegenüber. Vertraut erscheinende Subjekte und Objekte löst Ritter aus den bekannten Zusammenhängen und überführt sie vor dem Hintergrund der Entwicklungsgeschichte der Bildhauerei in neue Ordnungen.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung am Freitag, 26. Januar, steht ab 19 Uhr ein Künstlergespräch mit Alexander Schönfeld und Isabel Ritter auf dem Programm.