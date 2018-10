Hüfingen Für spätere Generation dokumentiert

Denn auch in der Zukunft möchte die Bürgerstiftung ihrem Gründungszweck nachkommen: "Wir wollen für die Bürger da sein und sie bei dem unterstützen, für das die Stadt nicht zuständig ist oder meint, nicht zuständig zu sein." So hat die Bürgerstiftung in den vergangenen zehn Jahren rund 30 Projekte der ganz unterschiedlichen Art unterstützt. Auch wenn den Hüfingern größtenteils so gut geht, dass letztendlich gar nicht so viele Projekte unterstützt werden müssen. "Wir kümmern uns da, wo sich sonst niemand kümmert", sagt der Vorsitzende Liebert.

Wenn die Hüfinger Bürgerstiftung ihren zehnten Geburtstag feiert, dann macht sie das nicht nur mit geladenen Gästen, sondern – ganz getreu ihrem Motto – mit den Bürgern. Das Fest findet am Dienstag, 23. Oktober, in der Rathausgalerie statt. Beginn ist um 19 Uhr. Neben der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Liebert und dem Grußwort von Bürgermeister Michael Kollmeier übernimmt Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei die Gastrede. Unter dem Titel "Bürgerstiftung warum? In einer sich wandelnden Gesellschaft" wird Frei auch thematisieren, wie aktuelle politische Brennpunkte in Deutschland, aber auch weltpolitische Einflüsse wie des amerikanischen Präsidenten Donald Trump und der mehr und mehr lauter werdenden Diktatoren unsere zukünftige Gesellschaft verändern werden. Jan Friese wird an diesem Abend die Musik besteuern. Damit will die Bürgerstiftung einem jungen Hüfinger eine Plattform bieten, sein musikalisches Können zu präsentieren.