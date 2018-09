Hüfingen Forschungen rund um Blumenteppich

Peter Marx, der Biotopvernetzungsbeauftragte der Stadt Hüfingen, zeigt ebenfalls großes Interesse an Schweizers Projekt. Der frühere Revierleiter engagiert sich schon seit über 60 Jahren beim Planen, Sammeln und Legen des Blumenteppichs. Marx sieht allerdings das größere Problem nicht bei den Pflanzen, sondern bei den Sammlern: "Wenn die Leute suchen wollen, gibt es immer einen Teppich." Klaus Schweizer stellt die Zwischenergebnisse seiner Masterarbeit am 20. November bei der Stiftungsversammlung der Hüfinger Bürgerstiftung vor. Diese hat ihn gemeinsam mit der Stadt Hüfingen finanziell unterstützt. Die Abgabefrist seiner Arbeit endet im März.

Die Idee: Nach einer Studienreise in Italien 1842/43, auf der er prachtvolle Blumenteppiche in der Nähe von Neapel gesehen hatte, war der Bildhauer Franz Xaver Reich so fasziniert, dass er selbst einen kleinen Teppich vor seinem Haus legte.

Der Brauch: Heute ist dieser Brauch gang und gäbe in Hüfingen. Blumen, Blüten und Farne werden in der Woche vor Fronleichnam gesammelt und, wo möglich, in kühlen Kellern gelagert. Anschließend wird das gesammelte Material mit Leim auf Vorzeichnungen befestigt und früh am Morgen an Fronleichnam auf der Straße ausgelegt. Der komplette Teppiche kann bis zu 500 Meter lang werden.

Die Entscheidung: Der Fronleichnamsausschuss der katholischen Seelsorgeeinheit Auf der Baar entscheidet sieben Tage vor dem Feiertag, ob ein großer, ein kleiner oder eventuell gar kein Blumen­teppich gelegt wird. Grundlage der Entscheidung bildet die Vegetation.