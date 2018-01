Hüfingen Förderverein arbeitet an Erleuchtung für die Fußballer

Im abgelaufenen Jahr konnte der Förderverein den Hauptverein bei der weiteren Ausstattung des Sport-Pubs unterstützen. Die Beschaffung der Treppe und Theke im zweiten Stock und die Bestuhlung wurde durch eine Spendenaktion möglich.

Auch beim Pfingstfest hat der Förderverein seine feste Rolle mit dem Fußball-Radar sowie der Mitorganisation des Kunterbunt-Turniers. Den schon traditionellen Christbaumverkauf bereicherte erstmals eine Christbaum-Tombola. Die erzielten Einkünfte kommen auch dem sportlichen Bereich zugute. So konnte der Förderverein die aktiven Fußballer bei den Fahrtkosten unterstützen und die Jugendtrainer dürfen mit dem Förderverein bei einer Ballonfahrt in die Luft gehen.

Beim Kurzausflug nach Rom tankte der Vorstand frische Kraft für das neue Jahr und kam mit neuen Ideen zurück, die es jetzt in die Tat umzusetzen gilt. Im WM-Jahr 2018 wird der Förderverein auf Großleinwand im Sport-Pub das WM-Studio 2018 organisieren. Dass mit neuer Technik für den Zuschauer ein Gefühl wie im Stadion entsteht, hat der Probelauf zur EM schon bewiesen, so die Verantwortlichen. Damit die aktiven Fußballer die Bälle nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht schon von weitem sehen, forciert der Förderverein das Großprojekt "Neues Flutlicht für den SVM" oder kurz "Flutlicht 2020". So hofft der Förderverein, mit dem neuen Licht den Aktiven auch sportlich unter die Arme zu greifen. Dies gilt auch für die Tennisabteilung, wenn nach der Spendenaktion jetzt die nächsten Schritte zur Sanierung der Tennishütte gemacht werden.