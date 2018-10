Hüfingen Fliegenpilz-Spielhaus macht Spaß

Hüfingen. Eine Rundum-Erneuerung hat die Luise- Scheppler-Kindertagesstätte in den vergangenen vier Jahren erlebt. Die über 40 Jahre alte Einrichtung wird nun den gestiegenen Anforderungen an eine moderne Kinderbetreuungsstätte in allen Bereichen gerecht.

Hüfingen. Bei einer Grundsanierung und einem Anbau wurde unter anderem der Bereich für die Kleinkindgruppe neu gestaltet und eine Mensa eingerichtet, in der die Kinder ungestört ihr Mittagessen genießen können. Jetzt konnten auch die Außenarbeiten an der großzügigen Gartenanlage rechtzeitig vor dem Winter abgeschlossen werden. Denn zu den Schwerpunkten der Kindertagesstätte gehören das freie Spielen, Entdecken und Forschen im Freien. Die Umgestaltung des hinteren Gartenbereichs wurde bereits im Jahr 2016 von der pädagogischen Ideenwerkstatt "Bagage" geplant und ausgeführt. Sie haben für die Kinder eine hügelige Spiellandschaft mit viel Natur, großen Findlingen, Wasserspielen, Rutsche, kleinen Nischen hinter Sträuchern und anderen Naturverstecken geschaffen. Der alte Baumbestand und die Büsche bieten den Kindern genügend Schattenplätze, sodass sie sich draußen bei jeder Witterung pudelwohl fühlen.

Nun wurde der vordere Bereich des Gartens wieder in Schuss gebracht. Die Kleinkindgruppe hat ein neues Spielhaus aus Holz in Form eines leuchtenden Fliegenpilzes erhalten, das sie sofort freudig in Beschlag genommen hat. Ihr Spielbereich im Garten wurde mit einem niedrigen Holzzaun gesichert, sodass die Kleinsten hier in Ruhe altersgerecht spielen können. "Selbstverständlich hat der Zaun eine Tür, die wir öffnen können, damit Kontakt unter den Kindern entstehen kann", versichert die Leiterin Myriam Quilamba. Des Weiteren erhielten die Kleinkinder in ihrem Garten eine Schaukel und einen Sandkasten mit Abdeckung. Klappt man diese auf, spendet das so entstandene Dach willkommenen Schatten.